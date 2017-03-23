民安演習模擬複合式災害兵棋推演 烏日登場
台中市23日舉行民安3號演習，模擬台灣遭受地震、颱風與毒化物外洩等複合式災害，上午在烏日國小辦理兵棋推演，下午則在烏日高鐵站旁辦理綜合實作，驗證防災整備成效，結合國軍部隊、民間及鄰近縣市救災能量，動員超過700人次，演習過程逼真，展現防救災整備成效。
民安3號演習依據台中災害潛勢特性，模擬地震及颱風造成建築物倒塌、民眾受困等複合災害情境，動員政府、軍警、消防及民間救災能量，驗證整體災害防救機制運作，23日上午在烏日國小辦理兵棋推演，以災害應變中心全事故功能分組方式運行，透過災害整備、搶救等狀況誘導方式演練，強化各機關默契。
台中市長市長林佳龍也前往驗證成果並擔任演習主推官，行政院動員會報指導官農委會副主委黃金城、統裁部副統裁官空軍副司令張哲平中將、副市長張光瑤等人皆出席，除驗證成果，並為參演人員加油打氣。
「市民的安全，政府責無旁貸！」林佳龍表示，面對環境變遷，強化政府防救應變處置能力刻不容緩，各局處平日即必須投入減災整備，加強應變，建立重大災害應變標準流程。期望演習過後，市府各權責單位能與國軍、事業機構及民間救難、慈善、志工等團體建立緊密聯繫溝通管道，提升未來整體防救災效率。
下午前往烏日高鐵站旁實施「綜合實作」驗證防災整備成效，模擬鐵路脫軌事故旅客疏散、大量傷病患醫療救護、火災搶救、建築物倒塌、災民收容安置、物資調度及災害復原等24個狀況，動員中油、台電、台鐵、高鐵等事業機構及民間廠商、社會團體的參與，苗栗縣、南投縣、彰化縣及雲林縣等消防局均出動人車參演，空中勤務總隊也出動直升機協助演練。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。