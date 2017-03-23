民安演習模擬複合式災害兵棋推演 烏日登場

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台中市23日舉行民安3號演習上午在烏日國小辦理兵棋推演。(馮惠宜攝)

台中市23日舉行民安3號演習，模擬台灣遭受地震、颱風與毒化物外洩等複合式災害，上午在烏日國小辦理兵棋推演，下午則在烏日高鐵站旁辦理綜合實作，驗證防災整備成效，結合國軍部隊、民間及鄰近縣市救災能量，動員超過700人次，演習過程逼真，展現防救災整備成效。

民安3號演習依據台中災害潛勢特性，模擬地震及颱風造成建築物倒塌、民眾受困等複合災害情境，動員政府、軍警、消防及民間救災能量，驗證整體災害防救機制運作，23日上午在烏日國小辦理兵棋推演，以災害應變中心全事故功能分組方式運行，透過災害整備、搶救等狀況誘導方式演練，強化各機關默契。

台中市長市長林佳龍也前往驗證成果並擔任演習主推官，行政院動員會報指導官農委會副主委黃金城、統裁部副統裁官空軍副司令張哲平中將、副市長張光瑤等人皆出席，除驗證成果，並為參演人員加油打氣。

「市民的安全，政府責無旁貸！」林佳龍表示，面對環境變遷，強化政府防救應變處置能力刻不容緩，各局處平日即必須投入減災整備，加強應變，建立重大災害應變標準流程。期望演習過後，市府各權責單位能與國軍、事業機構及民間救難、慈善、志工等團體建立緊密聯繫溝通管道，提升未來整體防救災效率。

下午前往烏日高鐵站旁實施「綜合實作」驗證防災整備成效，模擬鐵路脫軌事故旅客疏散、大量傷病患醫療救護、火災搶救、建築物倒塌、災民收容安置、物資調度及災害復原等24個狀況，動員中油、台電、台鐵、高鐵等事業機構及民間廠商、社會團體的參與，苗栗縣、南投縣、彰化縣及雲林縣等消防局均出動人車參演，空中勤務總隊也出動直升機協助演練。

(中時)