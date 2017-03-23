《時來運轉》運彩報報 之 經典戰將 回歸中職

中華隊強打林智勝在6局下對以色列敲出兩分打點二壘打。（林勝發攝）

本週世界棒球經典賽結束，緊接著便是新一年度各國職棒開季的到來，率先登場的中華職棒在週末進行開幕戰，由上季總冠軍賽組合中信兄弟和富邦悍將交鋒，兩隊陣中都有為數不少的本屆經典賽國手，相信會延續旺盛人氣，吸引大量進場觀眾共襄盛舉。

中信兄弟打線中林智勝、張志豪、蔣智賢、許基宏本就是重要攻擊指標，其中張志豪更在經典賽展現調整絕佳的打擊手感頻頻出現長打，林智勝和蔣智賢的得點圈攻擊能力則是毋需多言；守備再搭配外野張正偉、內野王勝偉「雙偉」國手連線，亦鞏固了重要的中線防區，外加周思齊等人的長程砲火，預料中信兄弟會延續去年的「強攻」口號為作戰策略，施予對手投手和防線極大的壓迫感。

然而兄弟在開幕戰的對手-新同學富邦悍將，正由去年奪得總冠軍的義大犀牛原班人馬組成。比打線，富邦高國輝、林益全、林哲瑄、胡金龍同為經典賽國手不遑多讓；甚至在上季總冠軍賽勝出關鍵的牛棚中，還擁有黃勝雄、蔡明晉等重要中繼投手，只要比數緊咬，不到最後關頭領先方無法確定能從富邦手上收下勝利。況且總教練葉君璋的調度靈活多變，更特別適合展現隊形韌性。

台灣運彩去年起將中華職棒開放為兩關投注，使業績有不錯成長，此外更推出以中華職棒為主要標的的「棒球一路發」，今年起更增添只要猜中勝隊就可拿回50元獎金的獎項，希望藉此吸引關心本土職棒的入門彩迷進場，進而慢慢了解運彩其他各種玩法與運動。因看好兩隊國手打線已進入比賽狀況，故開幕戰投注推薦以「大」分為首選，同時看好後攻的「主隊」富邦悍將挾帶成功轉手的高昂氣勢順利奪勝！

(中時電子報)