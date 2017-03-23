慶祝前瞻計畫核定，劉世芳找綠委組聯盟

劉世芳等綠委組成高雄產業轉型聯盟，記者會上氣氛歡樂，彷彿慶祝爭取多年的捷運黃線已被納入前瞻計畫經費。（林宏聰攝）

行政院23日核定前瞻國家基礎建設計畫，高雄爭取的捷運黃線、體感中心等建設全部納入，立委劉世芳、邱議瑩、邱志偉、李昆澤、許智傑、賴瑞隆今天共同宣布發起「高雄產業轉型聯盟」，強調會持續監督中央、地方政府協力合作，讓這些基礎建設如期如質完成，真正落實產業升級。

不過，民進黨高雄市長初選議題鬧得沸沸揚揚，劉世芳等6名綠委相約結盟，還找來10多位綠營市議員助陣，時機敏感；立委趙天麟未受邀參加，仍派助理到場致意，原本也曾放話「評估參選市長」的邱議瑩，雖然親自出席，卻在拍完合照後快閃離開，反應耐人尋味。

劉世芳面對媒體詢問時笑說，民進黨初選是合作又競爭的選舉，在爭取地方民代、中央民代支持方面大家都非常努力，她坦言這次結盟前沒邀同樣有意參選市長的綠委陳其邁、林岱樺、管碧玲、趙天麟，「邀請過程中有點比較不好意思啦，我們尊重他們」。

劉世芳、邱議瑩、邱志偉、李昆澤、許智傑、賴瑞隆下午在新光碼頭召開「升級、躍進、新共榮」記者會，宣布組成「高雄產業轉型聯盟」。

因前瞻基礎建設計畫已確定納入高雄捷運黃線，1400億特別預算有譜，綠委們看起來神情輕鬆愉快，記者會宛如同樂會，大家有說有笑，拍合照後還搭船遊港。邱志偉致詞時更打趣說，他爭取捷運紅線延伸到路竹耗盡心力，只差沒把「紅線延伸」像「盡忠報國」一樣刺在背上，惹得台下立委、議員們一陣爆笑。

劉世芳代表出席的立委們感謝總統蔡英文、行政院長林全核定前瞻計畫，這是過去馬政府時期，高雄綠委多次爭取卻要不到的建設，她說，未來包括立委、市議員們會一起監督中央、地方政府，共同合作完成建設，讓真正的產業升級能夠落實。

李昆澤表示，將來要持續爭取航港局開放水域，打造遊艇觀光基地，並將柴油渡輪全面店企劃，把高雄建設成綠色觀光遊憩港；賴瑞隆強調，高雄除了硬體建設外，也要充實軟實力，例如運用虛擬實境、體感科技，吸引相關產業上下游進駐亞洲新灣區。

邱議瑩則指出，希望中央談「新南向」不只是對外，台灣的發展也要往南，讓小港機場作為南向東南亞的新基地；許智傑更進一步要求，小港機場還有發展空間，民航局應在3個月內增加小港機場往東南亞班次，否則就是失職。

(中時)