全球僅一株 白色西雷莉蝴蝶蘭身價百萬

蘭花專家龔泰文花了30年時間，成功培育出白色西雷莉種蝴蝶蘭（左），全世界只有一株，一般都是粉紅色（右）。（潘建志攝）

2017台灣蘭花節暨無毒農特產品促銷將於25日展至4月4日，地點在九如鄉耆老村北玄宮，共展出500株原生種蘭花。（潘建志攝）

2017台灣蘭花節暨無毒農特產品促銷將於25日展至4月4日，地點在九如鄉耆老村北玄宮，共展出500株原生種蘭花。（潘建志攝）

蘭花專家龔泰文花了30年時間，成功培育出白變體的西雷莉種蝴蝶蘭，全世界只有這一株，非常珍貴；日前有日本廠商前來談品種專利權轉移，價碼達百萬元以上。這株百萬蝴蝶蘭也將在屏東九如鄉北玄宮舉辦的「2017年台灣蘭展」展出。

龔泰文說，西雷莉原產於菲律賓，和其他種蝴蝶蘭不同，有濃郁香味，而且花會在一周內同時綻放，具有很高的觀賞價值。西雷莉一般都是粉紅色，他因喜歡白色，20歲時開始著手育種純化白變體，經30年努力終於成功。

他在育種過程中選出色系較淡的親本植株自花授粉，讓花色一代一代變淡，經過5代繁衍後，終於培育出純白色花系。他說，過程中最困難的是自花授粉會導致基因變弱，所以要從中篩選出強勢種源，子代才能正常生長。

他說，這株白色西雷莉除了顏色獨一無二，更珍貴的它是純原生種，未和其他品種雜交；因白色容易染色，就像調色盤一樣，未來可做為育種親本培育出更多元色系的花。已有日本廠商和他接洽，希望買斷品種專利權，開價百萬元以上。

2017台灣蘭花節暨無毒農特產品促銷將於25日展至4月4日，地點在九如鄉耆老村北玄宮，共展出500株原生種蘭花，包括珍稀的百萬蘭花。龔泰文說，清明節前後是蘭花最美的時候，正巧為玄天上帝祝壽，也歡迎大家一起來賞蘭。

(中時)