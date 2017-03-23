台鐵準備漲票價 賀陳旦指示檢討

台鐵票價20年沒漲，賀陳旦指示檢討。（陳祐誠攝）

交通部長賀陳旦今受媒體訪問時表示，台鐵費率已有20年沒有調整，2007年曾提報給行政院，但碰到金融風暴，計畫因此擱置，但是被各部會肯定的。

賀陳旦認為，民眾不能一直認為公共運輸應是低價的，台鐵長期以來的低票價，讓它在管理上做得綁手綁腳，例如薪資調整、改善設施等，他希望台鐵在未來3個月內，把過去報給行政院的案子以及最近環境變動因素（勞動新制、工會抗爭），與學者專家探討後，再看看有沒有檢討的空間。

(中時)