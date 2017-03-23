《時來運轉》運彩報報 之 讓分主客和投注策略

作客開出讓分勝，英超表現最佳的是曼聯。(美聯社資料照)

上週給大家總進球數的統計分析，雖然2-3球推薦9隊只有3隊開出（切爾西、弗萊堡和皇家馬德里），但0-1和4球或以上則推薦5隊開出3隊（里爾0：0、杜里諾2：2、羅馬3：1），如果串關有中，應該獲利不少。

本週我們來看看讓分主客和的玩法，是否也能統計出有效率的投注策略。

一場足球比賽的兩支球隊，常常都有強弱之分，因此強隊讓分天經地義，讓分主客和的玩法就是強隊讓對手1分後，再加計法定時間的比賽結果比較勝負，由於是讓1分而不是0.5分，因此加計後仍有可能出現和局。

強隊在主場讓弱隊1分後，贏球機率仍然相當大（贏2：0、3：1之類），因此強隊讓分主勝的賠率通常也不高，但強隊作客要贏對手2球或以上，就不是那麼容易的事情。因此，找強隊作客的賽事入手，有機會找到不錯的獲利機會。

足球比賽經常爆冷，所以作客的比賽還要讓分，強隊也未必十拿九穩，很可能只小贏1球、或者爆冷被弱隊逼和甚至輸掉比賽。所以看到強隊作客讓分，別急著相信可以獲勝，先留意一下強隊的近況如何、賽程是否緊密、以及傷病停賽的情形，如果都有點不利的話，可能就是爆冷的警訊。

我們來看看歐洲四大聯賽中，排名前6的強隊，作客開出讓分勝情況。英超表現最佳的是曼聯，11場有6場，曼城和兵工廠都是5成的贏球率。令人意外的是，目前排名榜首的切爾西，是表現最差的，12場作客讓分只開出3勝，另有6場和局（就是小贏1球），輸了3場。

德甲作客讓分表現最好的是RB萊比錫，7場讓分拿下3勝1和3負；拜仁和多特蒙德都是13個客場全部讓分，拜仁只有5勝5和3敗、多特更只有3勝1和9敗。

義甲排名第6的亞特蘭大表現最佳，雖然作客僅5場讓分，但拿下4勝1和；尤文圖斯次之，14個客場全部讓分拿下5勝；拿坡里和羅馬都是其中12個客場讓分取得4勝；國際米蘭則是最糟，11個客場讓分僅有2勝。

西甲方面，皇馬11個客場讓分取得6勝；巴薩14個客場全讓取得5勝表現差強人意；馬競13個客場讓分也只有5勝；塞維亞表現最糟，11場讓分只收下1勝。

這該怎麼投注才聰明呢？以切爾西為例，作客就同時買讓分主勝以及讓分和，例如上週末切爾西對斯托克城，最終以2：1險勝，就開出讓分和，而該場比賽的讓分主勝賠率大約2.1、讓分和則大約3.2，兩個選項同時買，仍有獲利空間。

(中時電子報)