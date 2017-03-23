前瞻城鄉建設 縣市競標1372億

我要評比

行政院政務委員張景森今天說明前瞻基礎建設計畫的城鄉建設內容，4年內將投入新台幣1372億元，建設4萬個停車位、道路更新、地方文化設施等，但各縣市需自提計畫，競爭中央補助款。

行政院院會上午通過「前瞻基礎建設計畫」，內容包括軌道、水環境、綠能、數位和城鄉五大建設，8年編列特別預算8824.9億元。行政院長林全會後親自主持記者會，說明計畫內容。

在城鄉建設方面，張景森說明，城鄉建設的願景，是選擇切合真實需求的建設項目，讓人民有感，並彰顯地域風格、創造認同，4年將投入1372億元，全面改善城鄉據點。

張景森表示，城鄉建設有10大工程，包括改善停車問題、提升道路品質、城鎮之心工程、開發在地型產業園區、文化生活圈建設、校園社區化改造、公共服務據點整備、營造休閒運動環境、建設客家浪漫台三線，及原民部落營造等。

具體目標是新增4萬個以上停車位；更新1000公里以上的道路並修建390公里人行道、改善40個中小型城鎮市中心公共設施；開發20處地方型產業園區；完成近6000個長照、托幼、公共資訊站的地方據點等。

張景森說，為避免計畫浮濫、出現蚊子館或浪費錢，因此城鄉建設不會補助土地款，土地必須由地方提供；且城鄉建設為競爭型計畫，各縣市地方必須提出建設計畫，由中央視計畫優劣決定補助項目；另外，地方必須提出配合款，以避免浮濫提案跟浪費。1060323

(中央社)