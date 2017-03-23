國手幫學生買水遭撞死 隊員不捨

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手球國手邱佩雯昨晚為幫學生買比賽用礦泉水，遭失控中壢客運公車撞死。邱佩雯是新明國中助理教練，南下比賽隊員不捨、也相當難過。

邱佩雯昨晚在桃園市中壢區民族路為學生買比賽用的水，卻遭失控撞進檳榔攤的中壢客運公車撞擊，卡在車底死亡。

邱佩雯家人今天回到事故現場招魂，跟著法師誦經，要邱佩雯一路好走，但一想到邱佩雯遭遇不測，傷心欲絕，不能置信。

南下到高雄市參加「全國師生盃暨中等學校手球錦標賽」的新明國中手球隊員很傷心，家長說，邱佩雯很認真，為幫隊員準備礦泉水而被撞死，大家都非常難過。1060323

(中央社)