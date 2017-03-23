英警突襲伯明罕民宅 疑和倫敦恐攻有關
英國媒體報導，倫敦發生致命恐怖攻擊事件數小時後，警方今天破曉前突襲伯明罕市一處民宅，據傳多人被戴上手銬押走。
英國聯合社（Press Association News Agency）和天空新聞網（Sky News）報導，這起警方突襲事件和昨天國會外恐攻歹徒有關。
國會外恐怖攻擊造成4人喪生，40人受傷。警方歸咎為「伊斯蘭激進分子相關的恐怖行動」。
天空新聞網引述消息人士透露，警方在黎明前突襲伯明罕市（Birmingham）一處民宅，多人被逮捕，其中有人被戴上手銬押走。
武裝警察封鎖伯明罕市幾條街道，突襲一處民宅。數十名警官被拍到守在1處2樓公寓外，樓下一排商店已經被警方封鎖。1060323
(中央社)
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