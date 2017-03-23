拿刀挾持繼父又欲跳橋 毒蟲遭警制伏
基隆市吳姓男子疑吸毒導致精神恍惚，今天中午跑到暖江橋欲輕生，警方將他壓制在地，繼父廖男聞訊趕來，痛斥吳男上週曾拿菜刀挾持他，幸虧警方破窗救人，否則後果不堪設想。
警方調查，33歲的吳男原本住在新北市板橋，日前將戶籍遷到基隆市與繼父廖男和母親同住在暖暖街一處理髮廳。廖男表示，上週晚間7時多，1名客人離開後，吳男子幻想這名客人是便衣刑警，偷塞毒品給他，要他栽贓給廖男，吳男一氣之下竟持菜刀頂住他的脖子，並鎖住玻璃門不肯讓他離去。
廖男說，暖暖派出所所長張錦堂獲報後，立刻趕往現場，經過1個小時勸說無效，正當吳男高舉菜刀準備砍下時，他一把撥開逃向出口，警方見狀立刻擊破玻璃門，順利將他救出，解除一場危機。
廖男表示，吳男每天都來要錢，供他吃住不打緊，卻還沈迷賭博電玩、吸毒樣樣來，要不到錢就狂飆三字經，甚至砸破門窗發洩，夫妻每天提心吊膽，妻子更嚇到不敢回家，自從挾持事件發生後，他也隨身攜帶伸縮鐵棍防身。
未料，吳男中午卻又跑到暖江橋，一腿跨過中間欄杆，路人見狀通報警消到場，但吳男人仍不願離去，又從口袋拿出美工刀，大喊「我遭人栽贓，想洗心革面又找不到工作」，警方基於人身安全將他制伏在地，並戒護就醫治療。1060323
(中央社)
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