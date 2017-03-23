張花冠扮花仙子 力推浪漫紫藤花季
嘉義縣瑞里紫藤花季，浪漫唯美，嘉義縣長張花冠今天推薦紫藤花活動，同時插上紫藤花髮簪以「花仙子」造型與Cosplay俠客、俠女力推特色茶席、茶人秀與風味餐等活動。
浪漫唯美瑞里紫藤花季，嘉義縣文化觀光局舉辦花季記者會，張花冠大讚1年開1次的紫藤花漂亮、浪漫，花開在氣候宜人的春季，加上滿山浪漫紫藤花，賞心悅目，即日起到4月15日規劃一系列活動。
張花冠說，紫藤花季活動中，「紫藤花下茗饗宴」29日在瑞里綠色隧道展開，內容以綠竹林為背景搭配Cosplay角色展演，在國樂聲中品茗、享受在地風味餐。
「平日限定體驗團」於花季期間，每週四（23日、30日與4月6日、13日）限量推出，有特色茶席品茗、在地手作DIY、限定愛情御守等活動。
「戀愛巴士賞花團」是民眾在活動粉絲專頁分享浪漫愛情故事，由主辦單位選出5名浪漫得主，可免費攜伴共遊紫藤花季。「浪漫99紫藤栽種活動」邀大家與社區民眾一同栽種紫藤花苗，相約明年一起迎接紫色浪漫。
民眾參與紫藤花季活動，可上嘉義梅山汗路文化觀光祭或嘉義縣文化觀光局網站查詢。1060323
(中央社)
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