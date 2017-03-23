6年3度心肌梗塞 心臟支架救回一命
55歲洪先生6年來兩度因冠狀動脈嚴重狹窄，陸續放置兩支支架，未料，日前再度出現胸悶、胸痛症狀，送醫檢查發現，原是塗藥支架內因急性血栓引起心肌梗塞。
亞洲大學附屬醫院心臟內科醫師王志偉表示，患者6年前因急性心肌梗塞接受心導管治療，在左前降支緊急置放「金屬支架」，2年過去，洪男常忘記按時服藥，加上時常外食，無法好好控制三高，4年前他因狹心症惡化再度送醫。
醫師發現除原本的支架內出現「再狹窄」的情形外，右冠狀動脈也出現阻塞狀況，因此以刀片氣球治療支架內再狹窄的病灶外，也在右冠狀動脈放置「塗藥支架」。
術後，洪男固定服藥，但上月他因下壁急性心肌梗塞送醫，呈現胸悶、胸痛，檢查後發現，塗藥支架內出現急性血栓，若不立即施以心導管手術，恐有嚴重後果。
王志偉指出，目前治療支架內再狹窄的方法有刀片氣球、塗藥氣球及塗藥支架，病患在打通阻塞的冠狀動脈後，採取「藥物釋放型冠狀動脈氣球導管術」，將「紫杉醇」黏附至原來置放的血管支架內壁上。
由於紫杉醇有抑制血管壁組織過度增生的作用，可改善血管內腔直徑與減少治療原生冠狀動脈病灶處的再狹窄，術後療效良好。
王志偉提醒，心肌梗塞或冠心症的患者，不可認為心臟血管放置支架後，就能恢復毫無控制飲食的生活，否則不只是尚未受損的冠狀動脈，就連置放支架的血管也可能再度狹窄，甚至引起血栓形成。
平時一定要遵從醫囑定期服藥，並嚴格控制三高，加上適度的運動，才能長保身體健康，以預防心血管再度狹窄。1060323
(中央社)
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