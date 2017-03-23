高普考7月登場 3/27起受理報名
106年公務人員高等考試三級考試暨普通考試7月7日至11日舉行，將自3月27日至4月6日受理報名；高考三級暫定需用名額2276名，普考暫定需用名額1126名，合計3402名。
考選部說，未來各機關如有臨時增列需用名額的需要，經彙整送考選部覈實後，將另案提報考試院核定，經參考歷年的統計數據，需用名額至少將再增加千名以上。
考選部今天公布近10年高普考統計數據分析，近10年需用總額於100年之前高考三級平均為2000多名、普通考試1000多名；100年之後高考三級需用總額平均為3500多名，普通考試2600多名，呈現明顯穩定成長。進一步分析，應該與政府組織再造、五都改制等組織架構變動有關。
分析報考人數，考選部表示，近10年報考總人數自96年8萬多人，逐年上升至101年已逾15萬人，之後逐年減少，105年報名總人數已降至9萬多人。
不過，到考率反而呈現逐年微幅提升，特別是高考三級，105年到考率70.75%與報考人數最高峰的101年到考率66.1%相較，提升不少。錄取率部分，則呼應100年需用總額開始增加後，逐年微幅緩升。
考選部說，整體而言，需用總額較多的類科，報考人數也較多，顯示應考人傾向選擇長期提報需用名額較多的類科報考。
考選部表示，高考三級與普通考試的土木工程類科的需用總額，均占該等級所有技術類科需用總額比例明顯偏高，這種情形除因100年後五都改制擴增需用名額外，也與近年土木工程類科錄取人員離職率高、流動率大，以及歷年累積的錄取不足額情形有關。1060323
(中央社)
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