五月天大安森林公園開唱 27日先淨空現場
台灣搖滾團體五月天29日將在台北市大安森林公園開唱，已有不少人提前卡位，主辦單位表示，27日會進行清場，29日當天才開放免費入座，北市府則將出動200人維持整潔、治安。
「五月天20周年演唱會」預計29日晚上7時至9時在大安森林公園音樂台舉行，北市工務局不敢大意，協調市府各機關協助清潔、交通等相關需求，並將加派人員駐警在現場服務，希望將這場演唱會對地方的影響降至最低。
北市工務局公園處長黃立遠說，露天音樂台部分座椅可以容納1500人，加上後方的草地、草坡，整體容納人數可達5000人，而園區大型草坪會設置多處300吋LED面板提供民眾觀看；29日當天晚間公園處將調派駐警、同仁共計200名維持公園各入口、秩序、動線引導及協助環境清潔，並依法對違規攤販、違停、吸菸、隨地丟棄垃圾開罰。
五月天所屬唱片公司則指出，除了北市府人員，也會自行動員300名工作人員，引導現場動線、維持秩序，並派請18名清潔人員清理環境及公廁，同時設置20座以上流動公廁；活動後園區內部設施、植栽任何損壞，均會負起義務及責任修繕，為避免現場排隊造成爭議，27日將針對音樂台座椅區進行清場，29日才會開放免費入座。1060323
(中央社)
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