人命最重要 前北市勞動局長這麼說

我要評比

前台北市勞動局長陳業鑫今天表示，人命關天，勞基法最重要的應該是把關勞工安全，這種議題比一例一休等重要多了。

前台北市勞動局長、律師陳業鑫日前向媒體投書，認為目前勞基法施行細則草案公布後，有特休假權利行使區間「個人週年制」、「曆年制」或「會計年度制」3軌擇1；勞基法第39條「休假日」定義明確納入「特休假」，實質上達到勞資合意遞延因年度終結未修畢特休假；工資清冊等可以電子或其他科技系統方式為之等3亮點。

不過，陳業鑫也認為目前勞基法修法還有4個方向，包含准許特休假遞延；特休假應以修畢為原則；休息日與國定假日、例假加班費計算及工時計算方式一致；放寬每月加班工時上限，增設變形工時。

陳業鑫認為，尤其彈性部分可以增加26周彈性工時或52周彈性工時，讓勞工排班更有彈性，但要排除職業安全衛生法規定的危險性、有害性工作或其他中央主管機關公告的工作適用。

尤其在職安這塊，陳業鑫說，人命關天，政府施政的優先順序要管好。陳業鑫舉例，他在擔任台北市勞動局長時，積極推動職災地圖等，就是希望讓台北市成為全世界職災率最低的城市。

「這種議題重要多了」陳業鑫說，比起一例一休等議題，都應該優先處理。1060323

(中央社)