亞投行將新增13成員 成員數僅次世銀
亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）23日宣布正式批准13個新成員的申請，這是2016年1月正式開業運作的亞投行在57個創始成員基礎上首次擴張，成員總規模達到70個。
目前，從成員規模上來看，亞投行已經成為僅次於世界銀行的全球第二大多邊開發機構，超過了歐洲復興開發銀行61個和亞洲開發銀行67個的成員規模。
這次新批准的13個意向成員包括5個域內成員和8個非域內成員。域內成員分別是阿富汗、亞美尼亞、斐濟、香港和東帝汶；非域內成員分別是比利時、加拿大、衣索比亞、匈牙利、愛爾蘭、秘魯、蘇丹和委內瑞拉。
亞投行行長金立群表示，世界各國加入亞投行的興趣再次印證了亞投行作為一個國際機構成立以來所取得的顯著而快速的進展。「我很自豪地（看到）亞投行目前的成員已經覆蓋全球各個大洲」。金立群還介紹，預計今年晚些時候亞投行理事會將考慮進一步的成員申請。
根據亞投行的章程，當前獲批的13個意向成員在完成其內部要求的程式，並向亞投行交付初始資本金後，才會正式加入亞投行。新的意向成員的股份來自亞投行此前未分配的股權池。
2016年，亞投行批准貸款達到17.3億美元，支援了巴基斯坦、孟加拉國、塔吉克、印度尼西亞、緬甸、亞塞拜然和葉門7個國家的9個基礎設施專案，涉及能源、交通、民生等多個領域。
在亞投行第一年完成的融資專案中，有多個是與世界銀行、亞開行、歐洲復興開發銀行等已有國際多邊開發機構聯合融資的專案。由此，也打破了亞投行成立之初外界對其與已有機構潛在競爭關係的擔心。
金立群3月21日在中國發展高層論壇的演講中特意感謝亞開行、世銀等機構對亞投行籌建和運作以來的支援和幫助。他直言：「沒有世界銀行、亞開行的支援，亞投行沒辦法拿出現在的成績單」。
(旺報)
關鍵字：亞投行、金立群、亞洲基礎設施投資銀行
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