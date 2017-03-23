彰縣修食安自治條例 含糖飲料禁入校園

彰化縣衛生局修正彰化縣食品安全管理自治條例，局長葉彥伯說，修法禁止含瘦肉精豬肉及其製品，含糖飲料也禁入校園。

葉彥伯指出，彰化縣食品安全管理自治條例今年3月8日公告修正，10日開始實施，而這一次的修法增訂彰化縣內不得販賣含瘦肉精豬肉及其製品，也禁止販賣核災區受原子塵放或放射能污染食品，違反者可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局表示，為了小朋友的健康，由於含糖飲料是造成肥胖、糖尿病以及高血脂等慢性疾病的主要元兇之一，而且縣內的調查也指出，有6成的國中小及高中職校的老師家長以含糖飲料獎勵學生，因此也在條例中增訂相關條款。

衛生局說明，自治條例中訂出，任何人及食品業者都不得在縣內的完全中學、國中、國小、幼兒園、短期補習班及兒童課後照顧服務中心內，以獎勵、贈送、慰勞或販賣等方式提供含糖飲品給學生，也不得以外送方式提供含糖飲品予學生之規定，違反者需接受營養輔導教育或講習，營造健康的學習環境。1060323

(中央社)