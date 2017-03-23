蔡總統：台美往和平穩定的道路上發展

總統蔡英文今天說，美國是台灣在國際上最重要的盟友，在經濟及安全事務上有長期且深度的合作，相信台美關係可以在變動的國際局勢中，往繁榮發展及和平穩定的道路上繼續前進。

蔡總統今天上午接見美國前國防部部長裴利（William Perry）一行人。蔡總統致詞時表示，裴利對台灣人民而言是非常熟悉的名字，他不僅是著名的數學家、工程師及研究「預防外交」的重要學者，最為人所知的是在1996年台海危機時，擔任美國國防部長，為穩定區域和平扮演關鍵角色。

蔡總統恭喜裴利去年發表新書「My Journey at the Nuclear Brink」，這本書綜合研究成果與實務經驗，深獲好評，希望這本書將來能譯成中文在台灣發行，讓更多台灣讀者可以看到。

蔡總統表示，今天的訪賓許多是來自美國政界、學界的專家，美國是台灣在國際上最重要的盟友，與台灣共享自由、民主、人權等重要價值，彼此在經濟及安全事務上也有長期且深度的合作，而經貿和安全也正是台美關係中最重要的兩大議題。

蔡總統期盼此次會面能和大家深入交換意見，也相信台美關係可以在變動的國際局勢中，往繁榮發展及和平穩定的道路上繼續前進。

訪賓一行人由美國在台協會（AIT）台北辦事處處長梅健華（Kin Moy）陪同前往總統府，國家安全會議秘書長吳釗燮及外交部次長李澄然也在座。1060323

(中央社)