前瞻計畫新北部分 朱立倫：繼續爭取
行政院今天公布前瞻基礎建設計畫，新北市長朱立倫說，新北已核定的老計畫「好像不算前瞻吧」？三環三線延伸線、南環、北環及萬大二期未包括在內，將繼續爭取，雙北一起努力。
朱立倫下午與台北市長柯文哲共同出席「雙北合作平台會議」，會後接受媒體詢問時做上述表示。柯文哲受訪時則指出，到底核定幾個還沒看到，沒辦法回答。
行政院今天公布「前瞻基礎建設計畫」軌道建設，新北市部分，已核定包括新台幣502億元的三鶯線，淡海輕軌153億元，新北安坑輕軌166億元。
朱立倫說，軌道建設部分，三環三線老的計畫已核定，目前施工當中有包括在內，「那個好像不算前瞻吧？」
他表示，比較關心的包括三環三線的延伸線或台北市的南環、北環或萬大二期，這次好像沒有包括在裡面，將繼續爭取。
朱立倫指出，前瞻計畫事關台灣未來至少8到10年，三環三線延伸線、南環、北環及萬大二期都很重要，雙北一起努力。1060323
(中央社)
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