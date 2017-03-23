孟加拉央行近25億元竊案 疑北韓主導
媒體今天報導，美國聯邦檢察官懷疑，去年孟加拉中央銀行在紐約聯邦準備銀行帳戶遭盜8100萬美元（約新台幣24.8億元）一事，恐是北韓政府一手主導。
法新社報導，「華爾街日報」（The Wall Street Journal）引述未具名消息來源指出，檢察官在調查案件時發現，中國大陸的中間人協助北韓政府精心策劃這宗金額龐大的孟加拉央行帳戶竊案。
去年2月，竊賊利用環球銀行金融電信協會（SWIFT）系統有效的銀行國際匯款代碼，將孟加拉銀行存放在紐約聯邦準備銀行的資金匯到菲律賓，而非駭入銀行。
目前尚不清楚檢方何時或是否會提出指控，但就算不控告北韓官員，也很可能會暗示北韓牽涉其中。
司法部與紐約聯邦準備銀行都不願對上述報導表示意見。（譯者：中央社許湘欣）1060323
(中央社)
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