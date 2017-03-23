農藥標準放寬惹議 24日專家會議討論
食藥署日前預告放寬多款農藥限量標準，引發朝野立委反彈，擔心民眾把農藥吃下肚。食藥署今表示，明天下午2時農委會將邀集毒物、食安、農藥等專家開會討論此事。
衛生福利部日前公告「農藥殘留容許量標準」，增、修訂22種農藥在蔬果等農產品128項殘留容許量，包括被專家認定風險極高的農藥「達滅芬」從原本的0.5ppm，於2012年調升到2.5ppm，日前再調升至10ppm，恐從高麗菜、大白菜等吃下殘留農藥。
不只如此，日本、澳洲、歐盟均禁用的農藥「氟派瑞」，歐盟與WTO（世貿組織）對茶葉類標準為0.05ppm，台灣不僅搶先全球開放用於茶葉中，且限量一開放就是6ppm，引發朝野立委強烈反彈。
衛福部食藥署食品組長潘志寬今天受訪時表示，明天將下午2時農委會將邀集毒物、食安、農藥等專家開會討論爭議，根據農委會先前提出的建議量，了解其提出根據以及後續總量管制措施是否需修正。
對於國民黨立委陳宜民質疑，食藥署新聞稿宣稱去年12月13日曾預告，但食藥署官網根本沒這項「預告」，潘志寬出具當時預告公文，證實真的有預告動作，是預告期過後才將公文撤下。
潘志寬指出，這次之所以規劃放寬農藥標準，是因農藥業者根據病蟲害防治的效果、藥量，向農委會提出申請，農委會經研究討論出新的建議標準，再由食藥署評估人體可承受的用量，訂出殘留限量標準，並非食藥署主動提出。1060323
(中央社)
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