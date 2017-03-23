威士忌傳奇人物Jim Beveridge來台分享 首席私藏精選No 3

業界唯一連續兩年獲得IWC國際威士忌競賽「Master Blender of the Year」殊榮的首席調酒師Jim Beveridge。(圖/帝亞吉歐 提供)

承襲近兩世紀的精湛調和工藝再創經典！JOHNNIE WALKER再度發表系列新作JOHNNIE WALKER首席私藏精選No 3，體現小批次酒液每一版都是絕版的珍稀獨特，也是調酒師團隊將實驗精神挹注於涓絲酒液中的又一前瞻之作。

記者會上，JOHNNIE WALKER首席調酒師Jim Beveridge也自來台，分享調酒師團隊如何承襲近兩百年的豐富歷史資產，秉持實驗創新精神，持續突破產區疆界、跨越桶的藩籬，進而淬煉出永傳經典的醇美酒液。

JOHNNIE WALKER近兩百年的悠長歷史中，僅誕生六任首席調酒師，為頂尖調和工藝與卓越品質把關。秉持著源源不絕的熱情，調酒師團隊在超過八百萬桶酒藏及豐沛風味資料庫中，持續探索威士忌的無限可能。

首席私藏精選No 3體現小批次酒液每一版都是絕版的珍稀獨特，也是調酒師團隊又一前瞻之作。(圖/帝亞吉歐 提供)

身為業界唯一連續兩年獲得IWC國際威士忌競賽「Master Blender of the Year」殊榮的首席調酒師Jim Beveridge，於蘇格蘭威士忌產業有著崇高且不可撼動的象徵地位，這次特別與會暢談經典酒款與未來創新實驗，由原料、製程、熟成、過桶等各種可能性著手，佐以歷任調酒師留下的豐厚歷史資產，突破威士忌的既有印象，持續成就劃時代經典之上的創新之作！

Jim Beveridge表示：「調酒師以高超調和工藝掌握酒液變化，同時追尋風味的無限可能，並持續以大膽求新的實驗精神，不斷地進行創作，讓珍貴的調和藝術與創新精神得以長遠流傳。」

JOHNNIE WALKER首席私藏精選系列的推出，如同打開了位於蘇格蘭的調和實驗室大門，揭開調酒師團隊不斷進行的實驗創新之作面紗，讓消費者認識調和威士忌的發展空間跟方向，還有很多種可能跟變化。今日又一創新之作上市，JOHNNIE WALKER首席私藏精選No 3，完美揉合穀物威士忌與麥芽威士忌打造豐富層次，融和失傳酒廠Port Dundas臻液，搭配斯貝塞區的酒液進行調和，陳放於首次填充的波本橡木桶中熟成10年以上，並特選41.3%酒精濃度，少一分都不行的精細拿捏，呈現豐富且多變的馥郁香氣，嗅聞可見細膩柔順的香草、蜂蜜風味交織著水果清甜香氣，溫醇淡雅的木質調的辛香繚繞於喉間，造就完美獨特層次。

帝亞吉歐台灣分公司行銷總監張維揚表示：「JOHNNIE WALKER今日的每個經典都是時日創新工藝的成果，我們的調酒師團隊不斷創新、實驗，嘗試在經典酒款的豐碩成果上，持續突破人們對於威士忌的想像，再創無數經典。JOHNNIE WALKER 首席私藏精選No 3的獨特層次，完美詮釋每一版都是絕版的珍稀獨特，更將帶給消費者截然不同的風味體驗。」

JOHNNIE WALKER 首席私藏精選No 3，酒標皆加註調酒師簽名與筆記，同時亦標示專屬酒藏編號，以彰顯其獨特性。

(中時電子報)