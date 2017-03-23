佐倉公墓遭偷倒廢棄物 堆到1層樓高

花蓮市佐倉公墓遭不肖人士惡意傾倒垃圾，最多累積到一層樓高，市長魏嘉賢指名要揪出造成環境髒亂的罪魁禍首。（張祈翻攝）

花蓮市佐倉公墓遭不肖人士惡意傾倒垃圾，市長魏嘉賢（左）今天上午偕同殯葬管理所長陳柏欣（中）前往現場勘查，近日要加裝監視器，揪出造成環境髒亂的罪魁禍首。（張祈翻攝）

花蓮市佐倉公墓遭不明人士偷倒營建廢棄物，數量最多還堆到一層樓高，市公所動用10台清潔隊載運數10台車才把現場恢復原狀，囂張行徑讓市長魏嘉賢也相當震怒，指示殯葬管理所加強巡察外，也將在周邊裝設監視器，要揪出大膽的「污」辱先人的肇事者。

佐倉公墓近年來被發現有不明人士亂倒廢棄物，連殯葬管理所在路口設置紐澤西護欄及加裝的ㄇ型柵欄，也都被攔腰撞斷，數月前更曾出現近一層樓高的營建廢棄物，即便清潔隊出動恢復原狀，近日佐倉公墓B區軍用火葬場周邊又出現亂倒垃圾的行為，囂張行徑令人髮指。

市長魏嘉賢今天偕同殯葬管理所長陳柏欣前往現場，了解環境整理後的現況，他指出廢棄物丟在先人的土地上，這是相當不敬的行為，尤其多為營建業廢材，業者業者收了錢卻圖自己的方便，近期內將於周邊裝設監視器，要揪出造成環境髒亂的罪魁禍首。

佐倉公墓是大花蓮地區民眾安葬先人之處，雖然墓區因地目變更為公園用地而禁葬，並在10多年前執行遷葬作業，陳柏欣指出，目前ABC三區仍有1179座墓門尚未遷葬，每年前往掃墓的民眾不在少數，掃墓期間仍會加強宣導，籲請民眾配合完成遷葬作業。

此外，為避免掃墓期間因人車交通量暴增，影響墓區行進與出入，3月25日及26日與4月1日至4日這幾天，市公所已委請花蓮警分局與吉安警分局、花蓮縣消防局及國慶里志工服務隊協助交通管制，現場並有消防車進駐戒備，同時也會向掃墓民眾宣導注意燃放鞭炮、焚燒冥紙等防火安全事項。

(中時)