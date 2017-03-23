墜落高雄寶珠溝大排 壯碩男昏迷

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高雄市三民區寶珠溝大排，今天下午發生男子墜落意外，警消救援。（呂素麗翻攝）

男子墜落寶珠溝大排，警消救援。（呂素麗翻攝）

高雄市三民區寶珠溝大排，今天下午發生男子墜落意外。（呂素麗翻攝）

高雄市三民區民族一路180巷寶珠溝大排，今天下午2點41分發生男子墜落意外，消防局獲報出動人車趕往救援，以長背板固定將中年男子救上岸，男子陷入昏迷，送醫救治，男子為何會從6米高墜落大排？警方將進一步調查。

墜落大排的男子年約50歲，長得壯碩，警消救援花了一番力氣才把人拉上來；由於他身上沒有證件，身分待確定。

(中時)