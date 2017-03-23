參與式預算 居民提管理街友軍隊化

北市府如火如茶進行參與式預算，昨日首度開入市立大學辦理首場大專院校住民大會，大學生提案相對「文青」，諸如中正區觀光設施「軟硬兼施」、騎鐵馬遊中正u-bike自行車道擴充及發展自行車與大眾運具結合APP等；不過此前萬華區會議也有提案相當勁爆，希望將街友軍隊化管理，顯示萬華居民對遊民問題很頭痛，民政局表示，提案仍會依程序進到提案審議工作坊，跟各區提案一樣，要具體化後進行i-voting。

「台北市參與式預算走入校園試辦計畫」正式起跑，去年度為推動參與式預算制度，北市府與8所公私立大學及2所績優社區大學合作建立官學聯盟的推動平台，並繳出66案的成績，今年更在這樣的基礎下，規畫參與式預算走入校園試辦計畫，讓青年學子透過實際的操作，親身體驗並學習審議民主及參與式預算，新增為9所公私立大學及3所社區大學，昨日首場大專院校住民大會進到台北市立大學舉行，學生實際參與提案，包含主持人、桌長和記錄等工作人員也是由同為陪伴學校的世新大學和政治大學學生共同擔任。

大學生的提案多以該校所在中正區為發想，希望擴大自行車的路權，並且強化區域觀光遊憩功能，讓觀光設施軟硬體都能提供更佳服務，使外地遊客對中正區乃至台北市立大學更親近。不過參與式預算也同樣引來居民反映最頭痛的問題，萬華區場次中，就有居民直接提案要將遊民軍隊化管理，該案「遊民解決萬華發光」還得到第二高票的支持。

市議員鍾小平說，萬華的遊民目前人數不減反增，市府對遊民收容拿不出辦法，他認為艋舺公園專案完全失敗，居民才會有此提案。公園內每晚都有近百位遊民睡覺，「走過去都會絆倒！」

萬華分局則強調艋舺公園專案執行勸阻拉客行為，周邊及廣州街沿線變乾淨，21日當地林、陳2民互毆案件發生後，即派遣優勢警力針對艋舺公園加強清查及輔導作為，計盤查120人次，次日即在該公園內尋獲失蹤人口1件1人，分局將持續強力執法，落實專案勤務，防止鬥毆情事。

民政局長藍世聰表示，參與式預算走入校園，除了希望在參與過程中導入清新的活力，更希望讓青年學子開始學習負起責任。至於部分提案用語稍誇張，除了反映居民需求和期待，未來會依程序更精緻化以期更具可行性。

(中時)