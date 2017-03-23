流言破解!納粹沒有南極秘密基地

南極是人類最晚發現的巨大陸地，20世紀初才有人抵遠極點，因此附會了許多傳說，包括納粹曾在南極建立基地的故事。(圖/網路)

納粹德國在二次世界大戰期間橫掃全歐，在戰爭初期的表現是摧枯拉朽、望風披彌，即使到戰爭後期，德軍仍然極為頑強，似乎有足夠的時間安排退路，因此後人也就附會了許多關於納粹秘密基地的故事。其中一則就是關於納粹德國在南極建立秘密基地的消息，甚至傳說藏有許多財富在此。不過劍橋大學的地質與海洋學家柯林．桑摩海耶(Colin Summerhayes)經過仔細的考證，破解納粹南極秘密基地的說法。

大眾機械(Popular Mechanics)報導，關於納粹南極秘密基地的故事有許多版本，不過最常見的證據有兩項： 其一是1938到1939年間，納粹德國確實有到南極考察；其二是在希特勒自殺後，接替元首職位的海軍元帥卡爾．鄧尼茨(Karl Dönitz)的證詞，在紐倫堡審判期間，據說鄧尼茨曾經吹噓過納粹己經建立了一座「位在永恆之冰底下，如天堂綠洲一般的無敵堡壘。」

卡爾鄧尼茨是納粹的海軍上將，他一手打造的U艇艦隊給盟軍在大西洋上吃足苦頭，他在希特勒死後接替為納粹德國元首，從來對戰爭沒有表達後悔過，是個極為爭議的人物。(圖/網路)

而且希特勒對神秘主義的相當信奉，包括他篤信命理，也曾經派人去尋找法櫃與朗基努斯槍，以及各種被認為有魔力的古文物，都使得南極秘密基地的說法流傳愈來愈廣。桑摩海耶的論文就寫道：早在20世紀50年代，納粹德國擁有神秘力量與黑科技的謠言就持續傳播，戰後各種德國研發中的秘密武器逐步公諸於世，許多人相信飛碟就是納粹的實驗兵器，開發地點就在北極與南極。

但是，桑摩海耶在詳讀納粹時代的相關紀錄後，他發現納粹在1938到1939年的南極考察，並沒有任何意圖建立秘密基地的文件。那一次的遠征，沒有看到納粹的南極調查船有攜帶交通工具，或是雪橇犬，因此他們很難在南極建立可駐紮的基地。文件中只顯在他們是南極海岸航行，其中大部分的任務是繪製南極的海岸地圖。

至於鄧尼茨說法，更是沒有關證據來支持。其實在傳聞中，鄧尼茨並沒有點名是在南極；桑摩海耶認為他可能講的是北極。

事實上，最近確實發現了一個被稱為「尋寶人」(Schatzgräber)的納粹北極基地，不過這是一個氣象站，將海洋資訊息傳遞給德國的U艇部隊，規模與功用絕對稱不上是美麗的世外桃源，在大戰期間，此處經常處在物資缺乏的境地。

(中時電子報)