掰了吳彥祖表哥 豔星陳雅倫撒嬌夜會富商
51歲香港豔星陳雅倫年初自爆與吳彥祖表哥Martin好事近，沒想到Martin之後搞失蹤、稱吐血，使陳雅倫一怒之下喊切，對Martin沒擔當的怨懟揮之不去。今(23日)港媒則報導，事隔半月後，陳雅倫被目擊搭上富商伍世榮（Simon），期間陳雅倫還向男方嘟嘴撒嬌，似乎已治癒好心傷。
據香港《E週刊》報導，陳雅倫上周四被拍到和「強強聯合集團」主席陳志雄、「勝道亞洲有限公司」老闆伍世榮（Simon）及一名女性友人吃飯，陳志雄之後和女伴先行離去，留下伍世榮陪陳雅倫等計程車，兩人在路邊相談甚歡，陳雅倫還被拍到嘟嘴撒嬌動作，曖昧氣氛不言而喻。
最後伍世榮將陳雅倫送回家後，狗仔才發現原來他們兩家住得很近，讓人好奇是否有近水樓台先得月的可能，然求證陳志雄，他否認幫陳雅倫作媒，僅表示陳雅倫做生意有問題，自己只是引薦兩人認識，不清楚有無發展可能。
(中時電子報)
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