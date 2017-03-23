毒男持刀要脅繼父後 又上演跳橋鬧劇遭警制伏

吳男遭警方制止在地。(黃靖惠翻攝)

吳男疑吸食毒品後，精神恍惚，遊走暖江橋準備跳橋自戕，遭警制伏。(黃靖惠翻攝)

基隆市吳姓男子今天中午疑似吸食毒品，精神恍惚，獨自遊走暖江橋準備跳橋自戕，但詭異行徑引起路人注意，立即報警處理，當警方趕抵時，吳男已經一腳懸掛欄杆於是先是好言相勸，最後趁他不注意，順勢將拉住、壓制在地，並強制戒護就醫。

吳男繼父廖男趕抵現場，眼見繼子鬧得人仰馬翻氣得大罵，向警方表示上周才遭繼子持菜刀威脅，所幸警方趕抵才逃離「刀口」，豈料今天吳男再度上演自戕鬧劇。廖男表示，吳男每天都向兩夫妻伸手討錢，全數花在賭博電玩、吸毒等不正當行為，只要一返家要不到錢，不但狂飆三字經，甚至砸破門窗發洩，每天都過得提心吊膽。

警方調查，33歲吳男和繼父廖男與母親同住暖暖街一處理髮廳，上周晚間幻想客人是便衣刑警，偷塞毒品給他，硬要栽贓給他，竟一氣之下竟持菜刀頂住繼父。

★保護自己、遠離毒品 中時電子報與你一起拒絕毒害！

★珍惜生命，請撥1995。

(中時)