《時來運轉》運彩報報 之 NBA對戰分析-飛鷹撲鹿
老鷹戰績37勝34敗，接近五成二的勝率目前排名東區第五，飽受傷兵困擾的老鷹近期遭遇五連敗士氣低迷，強力後衛Kent Bazemore與得分主力Paul Millsap兩名先發球員同樣因為膝蓋傷勢缺席比賽歸期未定，這對於老鷹距離季後賽剩下的十場賽事非常不利，考慮到有多支球隊戰績接近緊追在後，若是兩名主力不能及時歸隊，老鷹十分有可能以吊車尾的方式進入季後賽。
公鹿目前36勝35敗東區第六，近期狀態與老鷹判若雲泥，三月份開始到現在13場比賽勝率高達七成七，總教頭Jason Kidd以技巧全面的希臘怪傑Giannis Antetokounmpo為進攻核心，打造出一支潛力十足的年輕隊伍，公鹿場均得分104.6(聯盟平均以下)卻把握性極高，場均投籃命中率47.6%全聯盟僅次於勇士的49.2%，比較不足的地方是籃板，場均僅摘40.5顆聯盟倒數第二。
本周六上午八點老鷹將前往密爾瓦基與公鹿對戰，兩隊本季已有三次交手，老鷹分別以7分、4分與13分之差奪走勝利，陣中球星Paul Millsap三場平均得21分抓10籃板居功厥偉，週六他的出席與否可以說是直接左右到比賽勝負。兩隊近期得分效率不如預期，老鷹近十場比賽打出七場小分賽果；公鹿更是打出九場小分，兩軍交手主推小分。另外，第一節大小玩法推薦大分，回顧公鹿與老鷹的交手，三場第一節分數相加分別為47、53與72分，一次比一次還大。
(中時電子報)
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