阿波羅的那道光 25日台中歌劇院演出

創團19年的樂興之時管絃樂團，將於25日晚間在台中國家歌劇院演出「阿波羅的那道光」音樂會，還邀來希臘假聲男高音獻唱，全台僅有這一場。

國內外演出口碑俱佳的樂興之時管絃樂團將於25日晚間7時30分，首度於台中國家歌劇院─中劇院，獻上「阿波羅的那道光」音樂會與樂迷見面，特別邀請首度來台的希臘籍假聲男高音史班諾斯（Nicholas Spanos）同台演出。

樂團指出，在這一波假聲男高音風起雲湧的世界潮流中，這次邀請同台演出的客席藝術家是目前歐美廣富盛名的假聲男高音歌手，不僅在歌劇、神劇、獨唱會的演出皆備受國際媒體好評，尤其擁有不同於一般假聲男高音偏於陰柔的聲線，胸聲厚實、頭聲清亮，是極為少見完美的「阿波羅美聲」。

至於演出的曲目，從天上神明唱到人間英雄，包括韓德爾的「凱薩大帝」、葛路克的「奧菲歐與尤麗迪絲」、羅西尼的莊歌劇「唐克萊第」等過往閹人歌手招牌曲目的傳奇詠嘆調。

「阿波羅的那道光」由「樂興之時」藝術總監江靖波指揮，對於音樂會名稱「阿波羅的那道光」的由來，江靖波解釋說，希臘神祇「阿波羅」是天神宙斯之子，主掌音樂、詩歌，甚至醫藥與箭術，文武雙全的形象，代表極盡的男性美，因此這次在台中國家歌劇院的首演，便以阿波羅的主題獻給館方及中部的朋友們。

江靖波表示，「樂興之時」雖然長年在北部殿堂製作大型展演活動，但與中部地區淵源亦深，長期在展演之餘投注心力於公益推廣，包含已連續舉辦9年的「日月潭花火音樂會」、國資圖「閱樂．越幸福」音樂文化生活家，及與民眾近距離接觸的「草地音樂會」等。1060323

(中央社)