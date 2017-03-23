英國恐攻 台灣NGO團員逃過一劫

英國國會昨天發生恐怖攻擊事件，正在倫敦參加Bond年會的台灣NGO代表團團員事發前1個半小時才離開國會；團員稍晚得知此事，慶幸逃過一劫，分別透過各管道向親友報平安。

英國最大的人道援助NGO平台「Bond」2017年會20日到21日在倫敦舉辦，經過外交部招募及甄試，遴選出7名由台灣NGO團體推薦的優秀幹部參加。

這7人是財團法人彰化基督教醫院執行長高小玲、財團法人勵馨社會福利事業基金會處長謝幸吟、高雄市基督教女青年會理事洪立涵、社團法人台灣社會企業創新創業學會執行長蔡佳恬、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會主任林秉賢、財團法人慈心有機農業發展基金會專員陳律含和財團法人慈心有機農業發展基金會專員陳皇如。

代表團18日從台灣出發，參與Bond年會後，到英國相關單位參訪。當地時間昨天上午11時左右，代表團參觀英國國會，大約下午1時左右離開；1小時30分之後，國會爆發恐怖攻擊，週遭陷入一片混亂。

團員表示，由於一路上手機未連上網路，直到傍晚回飯店時，才發現手機裡無論是LINE或臉書裡都是親友的關懷慰問；由於時間緊湊，團員沒有時間打開親友對恐攻的連結，在房間整裝後，又匆匆忙忙趕赴下一個行程，一直不知道他們才參訪的國會已發生了重大事件。

團員當晚參加駐英代表林永樂晚宴，不少英國國會議員因為受困國會好幾個小時，最後一刻才趕到會場。

外交部希望藉著台灣代表團參加Bond，展現台灣NGO團體蓬勃發展，以及努力參與國際事務的企圖心。團員慶幸逃過一劫，對行程未受耽擱也感恩不已，更感謝各界的關心。也有人在臉書打卡，標示「平安無事」，請親友放心。1060323

(中央社)