「被盤查不是羞辱的事」 李永得風波 李婉鈺力挺警察

李永得日前遭警攔下盤查，引發熱議。（本報資料照片）

客委會主委李永得日前在台北轉運站被警方叫助查證件，事後他在臉書發文痛批「台北市什麼時候變成警察國家？太離譜了吧！」引起熱議，對此，新北市議員李婉鈺在臉書上發文挺警，表示自己支持人民褓母，警察辛苦了!

對於這幾天李永得被警察盤查一事，李婉鈺分享了自己的想法，她說:「警察也可都不要去臨檢任何可疑的人，就不會得罪任何人，輕鬆領薪水，不是嗎？」李婉鈺說，不論是在公共場合盤查可疑的人丶或是酒駕的臨檢，警察的目的都是「保障我們的安全」。

李婉鈺表示，我們當然都不會喜歡輕鬆出去買個飲料時或無故被盤查，但為什麼大家要把被「警察盤查」當成一件反感丶受羞辱的事?她認為在台北這樣一個交通便利、最容易進出善惡的樞紐，警察用他們的經驗去判斷可疑人士然後進行盤查到底有什麼不對? 且貴為執政黨的閣員，報一下身分證字號，甚至鼓勵一下警員，不才更是榜樣？

(中時電子報)