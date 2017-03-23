「被盤查不是羞辱的事」 李永得風波 李婉鈺力挺警察
客委會主委李永得日前在台北轉運站被警方叫助查證件，事後他在臉書發文痛批「台北市什麼時候變成警察國家？太離譜了吧！」引起熱議，對此，新北市議員李婉鈺在臉書上發文挺警，表示自己支持人民褓母，警察辛苦了!
對於這幾天李永得被警察盤查一事，李婉鈺分享了自己的想法，她說:「警察也可都不要去臨檢任何可疑的人，就不會得罪任何人，輕鬆領薪水，不是嗎？」李婉鈺說，不論是在公共場合盤查可疑的人丶或是酒駕的臨檢，警察的目的都是「保障我們的安全」。
李婉鈺表示，我們當然都不會喜歡輕鬆出去買個飲料時或無故被盤查，但為什麼大家要把被「警察盤查」當成一件反感丶受羞辱的事?她認為在台北這樣一個交通便利、最容易進出善惡的樞紐，警察用他們的經驗去判斷可疑人士然後進行盤查到底有什麼不對? 且貴為執政黨的閣員，報一下身分證字號，甚至鼓勵一下警員，不才更是榜樣？
(中時電子報)
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