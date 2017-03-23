6年3度心肌梗塞 支架「補漆」救命

亞大醫院心臟內科主治醫師王志偉強調，心肌梗塞患者在放置支架後仍應定期服藥、控制飲食，才能維持健康。（林欣儀攝）

台中市55歲洪姓男子6年來曾2次冠狀動脈嚴重狹窄，並陸續置放2支支架，未料，日前他又出現胸悶、胸痛症狀，送醫急救才知是塗藥支架因急性血栓引起心肌梗塞，幸經施行「藥物釋放型冠狀動脈氣球導管術」，將洪男從鬼門關前拉回。

亞洲大學附屬醫院心臟內科主治醫師王志偉表示，擔任企業高層主管的洪男6年前因急性心肌梗塞接受治療，左前降支緊急置放「金屬支架」，幸運救回一命，但他生活忙碌、常忘記服藥且生活緊張、外食多，4年前又因狹心症惡化送醫，除利用刀片氣球治療原有支架內「再狹窄」的情況，也於右冠狀動脈放置「塗藥支架」。

歷經2次手術的洪男雖開始固定服藥，卻仍於日前出現嚴重胸悶、胸痛，送醫確定為下壁急性心肌梗塞，檢查發現塗藥支架內出現急性血栓。王志偉說，評估後為洪男施以心導管手術大通阻塞動脈，之後採取「藥物釋放型冠狀動脈氣球導管術」，將「紫杉醇」黏附至原來置放的血管支架內壁上，術後恢復良好。

王志偉指出，一般金屬支架再狹窄的發生率約20％，而放置塗藥支架再狹窄的比例不到1成，洪男情況較少見，幸好採取類似「補漆」的概念治療支架內再狹窄的病灶，幫助他獲得新生，呼籲患者不要以為放置支架後就能不再控制飲食，應遵從醫囑、控制三高並保持運動，可預防心血管再度狹窄。

(中時)