吳奇隆為了「她們」 險娶不到劉詩詩

吳奇隆曾為節目，險錯過海外婚禮的班機。(圖／本報系資料照）

由吳奇隆和謝霆鋒任教頭嚴選出來的「蜜蜂少女隊」，今(23日)在台灣舉辦發片記者會，7位平均年齡21歲的辣妹，在現場載歌載舞，並透露吳奇隆為了她們，差點趕不上海外婚禮的班機。

「蜜蜂少女隊」近期將推出EP《GPS密封令》，在發片記者會上，她們也特別感謝吳奇隆、謝霆鋒的栽培，並提到雖然謝霆鋒對她們很嚴格，但在比賽落敗時，他會讓她們去血拼購物，並由他埋單，相當大方。

而她們私底下都稱吳奇隆「隆爸 」，曾看過他和劉詩詩恩愛一面，更透露吳奇隆曾為了節目，差點趕不上飛往跟劉詩詩的海外婚禮班機。

(中時電子報)