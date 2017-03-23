吳奇隆為了「她們」 險娶不到劉詩詩
由吳奇隆和謝霆鋒任教頭嚴選出來的「蜜蜂少女隊」，今(23日)在台灣舉辦發片記者會，7位平均年齡21歲的辣妹，在現場載歌載舞，並透露吳奇隆為了她們，差點趕不上海外婚禮的班機。
「蜜蜂少女隊」近期將推出EP《GPS密封令》，在發片記者會上，她們也特別感謝吳奇隆、謝霆鋒的栽培，並提到雖然謝霆鋒對她們很嚴格，但在比賽落敗時，他會讓她們去血拼購物，並由他埋單，相當大方。
而她們私底下都稱吳奇隆「隆爸 」，曾看過他和劉詩詩恩愛一面，更透露吳奇隆曾為了節目，差點趕不上飛往跟劉詩詩的海外婚禮班機。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。