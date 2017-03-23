排球》日本女神木村沙織宣布退役

木村沙織在日本被視為「排球女神」。(圖/推特@saori3fun)

現年30歲的日本排球界女神木村沙織22日語帶哽咽的表示，「感謝這些年一直支持我的球迷，我要正式退役。」

木村沙織身高186公分、68公斤，擁有九頭身的絕佳身材，17歲進入國家隊，14年國手生涯曾帶領日本女排打過4次奧運會，2006年杜哈亞運摘銀、2010世錦賽銅牌，2012年倫敦奧運幫助日本女排拿下睽違28年之久的奧運獎牌。

年初木村沙織驚傳與日本男排隊員日高裕次郎結婚，木村沙織22日在所屬的東麗隊體育館裡召開記者會，「這些年來因為有球迷的鼓勵以及隊友的們努力，我才能毫無後顧之憂的勇往直前，並且懷抱著這份信念一次又一次的奮戰到最後，心中對於大家充滿著感激。」

對於生涯中印象最深刻的是哪場比賽？木村沙織說，當然是2012年倫敦奧運銅牌戰了，當時所有隊員齊心合力地擊敗對手，那種求勝的感覺至今仍難忘懷。

為什麼會打算退役，木村沙織表示，或許是身體狀態與技術都面臨了瓶頸，也缺少過去的拚勁，身為一個領導者如果沒有渴望勝利的心，那就是該離開的時候。

退休後的生活，木村沙織笑稱，如今有更多的時間陪伴家人，同時也能享受兩人世界的愉快時光了。

(中時電子報)