為什麼旅客總是從左側登機？ 有這2個原因
你有想過為何搭飛機時，都從機艙左邊入口登機嗎？無論是經過空橋或是在停機坪上通過登機梯，皆要從左側而非右側進入。事實上，這得回溯至航運界早期的發展，據旅遊搜尋網站《Skyscanner》報導，於左側登機大致可分為2個原因。
1. 讓機師作更準確的判斷
當飛機降落後，機師會將飛機停在最接近客運大樓的位置，以方便乘客出入；由於其座位是在飛機的左手邊，從左側靠近客運大樓，能更準確地判斷機翼的間隙。
此外，一般來說，地勤人員會從飛機右邊裝卸乘客托運的行李或貨物、餐車從右側出入，大部分的加油接口也設計在飛機右側機翼下方。因此兩邊分開能讓整個流程更清晰，不會阻礙到旅客。
2. 因早期航海業的操作習慣
早期航海時代，大型船隻總是從左側靠岸，因為在裝設中心分蘗之前，船隻的方向舵通常安裝在靠右側；因此，若從右側靠近碼頭，恐會使方向舵卡住而導致阻礙。至此之後，這古老的航海習慣也沿用至航空界，影響現今飛機運作程序。
(中時電子報)
文章來源：《skyscanner》
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