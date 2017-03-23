新竹美麗信酒店響應25日地球關燈1小時 當晚餐飲85折
美麗信酒店集團響應25日地球關燈1小時，除當晚8時30分至9時30分關閉台北、新竹2館的飯店外觀及招牌電源，也邀請住房客人、民眾一起關閉房內及家中電源，當晚在館內消費餐飲也有85折。
新竹美麗信酒店表示，25日當晚在集團飯店內享用餐飲，打卡「Miramar Garden Taipei美麗信花園酒店」或「新竹美麗信酒店Miramar Hotel HsinChu」上傳飯店內餐廳用餐照片並在個人FB設定公開分享，成功加上「#響應美麗信花園酒店地球關燈1小時」或「#響應新竹美麗信酒店地球關燈1小時」，就有機會抽中平假日午、晚餐雙人餐券1張。
新竹美麗信指出，環保意識日漸崛起，防止地球暖化、重視氣候變遷已逐漸成為大家重視的一環，每年地球1小時(Earth Hour)吸引許多企業主動加入響應，一起發揮影響力，號召更多民眾響應隨手關燈、減碳愛地球的行列，除和台北美麗信花園酒店響應，更希望可以鼓勵號召民眾一起參與。
(工商)
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