網傳健保繳費單是假的 健保署：是真的！

又有新健保不實傳聞！近幾天網路與即時通訊軟體LINE，有不少民眾收到「OOO先生的健保費欠費繳款單是假的」，由於經不斷轉傳，不少民眾信以為真，遲遲不去繳費。健保署表示，訊息上面所顯示的繳款單是真的，民眾不要再誤信，若有疑問可致電健保各分區業務組詢問，避免遲未繳款最後遭送行政執行。

健保署官員指出，一般上班族健保費多為公司直接扣取，但在公所加保的民眾及有欠費者，健保署即會開單請民眾繳納。網路及通訊軟體常會出現不實健保傳言，但最近又出現新的不實內容，有民眾收到「OOO先生的健保費欠費繳款單是假的」，有些民眾較為小心，會打電話到健保署求證，但幾經轉傳，擔心有民眾信以為真，真的不去繳款，特別提出澄清，這名先生所出示的繳費單是真的，過去國內打著健保名義的詐騙手法，多為電話詐騙方式，從未聽過有仿造繳款單。

健保署官員提醒民眾，如果對於收到的健保費繳款單有疑慮，可透過健保IC卡背面的諮詢專線或健保署全球資訊網提供的各分區業務組聯絡電話查明確認。對於遲未繳款超過3個月的民眾，健保署會再寄雙掛號催繳，若再不繳費，即會送行政執行，由於健保IC卡已全面解卡，民眾不會因為欠費遭到鎖卡無法就醫。

(中時)