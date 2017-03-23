微笑竹縣好生活社區營造論壇 登場

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「微笑竹縣好生活─新竹縣社區營造論壇」23日在文化局登場，吸引許多社區夥伴，一起來了解社區整體政策。（陳育賢攝）

「微笑竹縣好生活─新竹縣社區營造論壇」23日在文化局登場，會中邀請府內各局處說明2017年度社區營造相關計畫，吸引許多社區夥伴到場了解社區整體政策，縣長邱鏡淳也在會中頒發「微笑社區」標章給17個社區代表，希望讓微笑綻放在竹縣社區的每1個角落。

此次活動特別邀請竹縣社造暨文化設施推動委員會委員、各社造相關業務局（處）首長及社區營造領域專家學者，與來自全縣社區與社區營造的夥伴，發表與溝通過去推動的社造相關成果實績，並藉此行銷推廣今年將推動的政策與計畫，以推動更多社區民眾加入各單位社造計畫。

同時也期望透過深入溝通的方式，鼓勵社區民眾多元參與社區營造，並參與各局（處）社區相關計畫，爭取社造資源，並建立公部門和社區單位溝通平台，進一步整合竹縣社區營造理念與資源，建立縣府各單位、及與各基層社區幹部的溝通整合平台，讓竹縣社區資源得以整合，以發揮最大成效，共同將新竹縣朝向真正共好、樂活、適宜人居住的微笑幸福大縣。

文化局長蔡榮光指出，今年微笑社區（公民）徵選計畫，共有17個微笑社區及公民計畫獲選，由上山、上林等社區、新住民文化民俗技藝推展協會、紙寮窩劉傳老造紙文化發展協進會等協會及椰林時尚廣場公寓大廈管理委員會等，提出包含社區輕旅行及各種多元創新計畫。

文化局並透過新住民家庭服務中心，媒合相關新住民團體，於去年度召開新住民願景工作坊，進而了解新住民姊妹現況。

今年度也鎖定新住民議題，希望透過府內跨局處合作，整合縣府內有關新住民資源，進而改善與新住民相關的公共問題。

蔡榮光形容，社造工作是「世紀工程」，在台灣已實行23年，才稍微看到成效，他期勉社區夥伴們「升官發財別進來、爭權奪利莫進此門」，踏入社造工作要「莫忘初衷」，既然政府為社造搭台，就歡迎大家來演戲。

藉由參加論壇，民眾就能全盤了解縣政府的各項計畫與資源，無論是老社區、新社區、農村社區，都市公寓大廈社區，大家都可以提出意見。

他說，新竹縣的社造工作做得相當好，也獲得中央肯定，去年新竹縣就獲得優等90分的高評價，全台含6都在內，只有5個縣市獲得此殊榮相當不容易。

而今年的微笑竹縣好生活的主題，將以「食農食安」為主，因為吃的安心，人生就安心一半，人心安定下來，自然就會發出內心的微笑。

(中時)