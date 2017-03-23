民生家商校慶，蘇嘉全鼓勵學子「做好一件事」

立法院長蘇嘉全鼓勵學生，專精學好一項技藝。（林和生攝）

民生家商斥資160萬元，打造3D攝影棚及VR虛擬實境教室。（林和生攝）

屏東市民生家商慶祝56年校慶，立法院長蘇嘉全特地到場鼓勵學子，認為科技再進步，還是有機器人無法取代的行業，他建議學生在校3年，只要專精一項技藝，把事情做好，未來前途不可限量。

蘇嘉全強調，全球進入科技網路時代，連種田都可以用機器人，但不管再怎麼進步，還是有無法取代的行業，例如需要技術的美容美髮及木工等；他不諱言，國家政策在10多年前鼓勵學生念大學，但近幾年包括德國等先進國家，重新走回傳統技藝的時代。

台灣也在檢討教育政策，開始重視建教合作，如此一來，培養技術人才的技職院校就變得重要，他提醒學生不要看不起水泥工、木工，並拿全國建築工會理事長吳寶田和遠雄集團董事長趙藤雄為例，2人都是水泥工出身，因為有技術，加上對市場瞭解，就能掌握產業風向，「這不是大學畢業生能了解」。

蘇嘉全鼓勵學生，學好一件事、專精一項技藝，畢業後就會成為被需要的人，薪水也會比人高。

為了提升競爭力，民生家商董事長黃建清日前投入160萬元，打造屏縣高中職校首座3D攝影棚及VR虛擬實境教室，加上原有的技藝中心、藝文中心、3D列印輸出外，可望讓學生進行動畫、播映、走秀及拍照等學習。

(中時)