羅霈穎紅鞋事件 利菁出面說明不再懼怕

藝人利菁今天提到和藝人羅霈穎的紅鞋事件當年會曝光，是羅霈穎請報社記者報導，表姐葉璦菱當初要她算了，但聽完錄音檔才知道她委曲。利菁說，是否提告公司決定，但不再懼怕。

利菁因一雙迪奧紅鞋與羅霈穎鬧翻。羅霈穎還在節目中指利菁在上海世博走秀時，故意跌倒搏版面，還批利菁長腦瘤、得癌症也都是在炒新聞，氣得利菁怒控羅霈穎妨害名譽，後來撤告。

但近日利菁在節目「麻辣天后傳」重提此事，利菁喊冤當時送羅霈穎紅色高跟鞋，為了收禮人好穿，先把鞋頭楦開，卻被對方誤會成送「舊鞋」。

利菁今天中午錄「麻辣天后傳」前召開記者會，穿著一身大紅的利菁透露，她告羅霈穎時暗中錄音，「這錄音帶有3小時45分，我到現在都不敢聽」，但是最近利菁把錄音帶一聽再聽後發現，「裡面都是威脅、三字經，還有很多祕密」，說完哽咽，「錄音帶要不要公開，我交給公司決定。」

利菁提到，把「紅鞋事件」拿出來講不是炒新聞，而是要讓大家了解被霸凌的人要勇敢的說出來，她表示，過去7年來都不敢聽錄音帶，錄音帶裡面只有威脅、霸凌、三字經和她的啜泣聲。利菁沒有公布全部內容，僅說「很多太高層級的事情，這個不能說」。

利菁也說，過去這段日子，她過得很痛苦，不只前經紀人被罵了三字經、五字經、六字經和七字經等，就連利菁媽媽過世，還曾被嗆過「妳媽媽死得好」。

過去沒在螢光幕前期間，老公都陪在身邊，利菁早上哭醒，老公就安慰她「過了」，老公帶她去日本賞櫻，她想到的只有「我可以在這裡上吊嗎」。利菁說，被霸凌者一定要說出來，而她接下來不會再懼怕。1050323

(中央社)