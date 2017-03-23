台鐵票價低 交長允諾3個月內檢討

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台鐵票價多年未漲，低票價成營運拖油瓶，交通部長賀陳旦今天表示，台鐵調票價需求是被各界肯定，將在3個月內檢討。

台鐵票價多年未漲，營運不斷虧損，賀陳旦今天表示，台鐵在民國96年就已經提報行政院調整票價，但當時遇到金融風暴，政府就要求台鐵票價凍漲至今。

賀陳旦說，台鐵調整票價需求是被各部會肯定的，這10年下來有很多外在內在環境變動，長期以來低票價導致許多管理不容易做，無論是薪資調整或是投資都成為惡性循環。

他表示，希望在未來3個月內將過去報院的案子拿出來談，邀集專家學者共同討論，是否有檢討餘地。1060323

(中央社)