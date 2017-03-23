善用水資源 中市建立地下水再利用回饋機制

環保局呼籲善用水資源，建立地下水再利用的回饋機制。（陳世宗翻攝）

全台水情吃緊！中市環保局訂定「工地抽取地下水後再利用回饋」機制，要求開發單位所抽取的地下水，應有適當貯存設備，設置對外專用水龍頭，供民眾、消防局及市府各單位取水使用。環保局說，目前已有6家建商6處基地響應政策，施工抽取的地下水經送驗符合水質標準後，將免費提供外界作為非飲用生活用水之用。

環保局長白智榮說，建商開發高樓建築時，開挖地下室須抽取大量地下水，依以往工程習慣均直接排入水溝，造成水資源浪費。為有效再利用，環保局日前於「台中市政府環境影響評估審查委員會第42次會議」中通過訂定「工地抽取地下水後再利用回饋機制」，要求開發單位設置適當貯水設備，並設置對外專用水龍頭，供民眾、消防局及市府各單位取水使用。

目前全市施工中大型開發案已有潤隆、富邦、聯聚、大陸、雙橡園及碧根建設等6家建商6處基地響應環保局政策，施工期間所抽取的地下水，經開發建商送檢確定符合地下水水質標準後，將設置對外水龍頭免費提供外界作為非飲用生活用水。

環保局指出，貯水可運用於灑水抑制粉塵、流動廁所沖廁、洗車用水、道路洗掃及植栽澆灌等，各公務部門及市民有需求者，可於建築物施工抽水期間洽各建商工地取水使用，除可減少自來水費支出，善用地下水資源也可緩解吃緊的水情。

(中時)