倫敦國會恐攻 警逮7名嫌犯

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英國倫敦國會昨天爆發恐怖攻擊後，警方今天表示，已在倫敦和伯明罕共逮捕7名嫌犯。警方並將死亡人數下修為3人。

法新社報導，英國首席反恐警官羅利（Mark Rowley）在倫敦對記者說：「我們搜索6處地址後，共逮捕了7人」。

羅利原本說，國會恐攻罹難人數為4人。1060323

(中央社)