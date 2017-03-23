爭同婚等到頭髮白 祁家威：別再讓同志等

大法官會議明召開憲法法庭，進行同婚言詞辯論，提釋憲的祁家威爭取同婚逾30年，他今天表示，「對的人為何不能作對的事」，同婚需求很迫切，別再讓同志等待。

司法院大法官為審理台北市政府、男同志祁家威提的同婚釋憲案，憲法法庭定於3月24日上午9時，於司法院憲法法庭言詞辯論，開庭過程會在司法院網站進行直播。

早在1986年就開始爭取同婚權益的祁家威表示，他一直都有民主法學思想，當時同志已不再被視為精神疾病患者，既然是正常人，卻沒有婚姻平權待遇，因此他向立法院爭取同志婚姻權，但當時就被擋下，由於處於戒嚴時期，他還因此被當成政治犯，跟前總統陳水扁等人變成「鄰居」。

但這次挫敗並未阻擋他的決心，祁家威在1992年再度向內政部戶政司要求針對同志婚姻函釋，但同樣仍被拒絕。1988年他和另一半在福華飯店宴客，當時仍採儀式婚制度，但他向戶政單位申請結婚生效卻不被受理，因此開始走上司法途徑。

祁家威指出，他從訴願、再訴願、行政訴訟、異議、抗告等所有行政救濟管道都走了一遍，「過五關斬六將」，終於有資格申請釋憲，雖然當時世界潮流已開始逐漸認同婚合法，但台灣仍然不敢碰，因此還是未受理他的釋憲申請。

後來婚姻制度改為登記制，同志伴侶陳敬學和高治瑋在2011年到戶政單位登記，但不被受理，兩人因此在2012年提出訴願。祁家威指出，當時法官原本要幫兩人申請釋憲，但後來因為壓力太大，兩人決定撤案，也讓釋憲申請不了了之，而他決定再次接下這個重擔，於2015年再度提釋憲。

祁家威表示，即使過了這麼多年，但同婚議題仍舊困難重重，他的釋憲也再度被擱置，直到後來北市府發結婚證給同志，但因法律不承認這個結婚證，北市府因此向大法官聲請釋憲，最後大法官會議才將他的釋憲案和北市府併案辦理，「能夠走到釋憲這一步，真的要感謝柯文哲」。

憲法法庭同婚辯論將在明天登場，祁家威指出，這將是亞洲國家第一場正式處理同志婚姻的攻防戰，但他沒有興奮或歡喜，因為台灣的腳步已落後太多，這30年來同婚議題攻防26回，他就佔了13回，等到頭髮都白了，但政府一直不肯真正回應同志婚姻平權的需求，「還要同志再等20年或30年嗎？」

祁家威表示，如果大法官真能發揮其角色和責任，就應該給予同志婚姻平等的自由，現在全世界民主國家都朝這個方向邁進，台灣也是民主國家，沒道理不可以，「難道台灣要拿最後一名？」

未來如果通過同婚，祁家威指出，他也不會和另一半登記結婚，因為他不是為自己爭取權益，而是為有需要的人爭取，「成功不必在我」，就像父母從小教導他，「不問能不能做，只問該不該做」，同志對於婚姻平權的需求很迫切，像畢安生這樣的例子不是個案，這些年已有上千個類似的悲慘遭遇，法務部不應該再繼續拖延。

明天擔任憲法法庭開場引言的他，已想好發言，希望提醒大家，「越複雜的事情就要簡單化」，既然同性戀不是病態，就是正常人，也就是對的人，而婚姻制度也是對的，「為何對的人不能作對的事？」，除非有人能提出同性戀不正常的論點，或認為婚姻制度不對，否則為何不讓同志享有平等的婚姻自由權。1060323

(中央社)