經典賽美奪冠 總教練盼更多球星參賽
世界棒球經典賽地主美國隊今晚奪冠，美國隊總教練李蘭賽後表示，希望美國隊的奪冠能激發日後更多球星參與經典賽，畢竟其他國家的參與都比美國多。
地主美國隊在家鄉父老面前打敗波多黎各奪冠，李蘭（Jim Leyland）在賽後記者會上，特別讚許先發投手史卓曼（Marcus Stroman）的表現，他扛了局數夠長。
他說，史卓曼今晚的下沉球路太棒了，製造了許多滾地球出局數。史卓曼也在賽後獲得冠軍戰的最有價值球員殊榮。
雖然美國隊這次陣容都是由大聯盟球員組成，不過許多知名球星都婉拒參賽。
李蘭指出，多位參加本屆經典賽的美國球員表示，參加這項比賽是他們人生中最棒的經驗之一，一定會把參賽體驗告訴別人。
談到可敬的對手波多黎各，他說，波多黎各在本屆比賽的表現很好，但在今晚這場只能贏不能輸的比賽，美國隊的投打都勝過他們，而且是最棒的。
至於首次經典賽奪冠的象徵意義，李蘭笑著引用美國總統川普常掛在嘴上說的，「我們使美國再次偉大」。他並說，很榮幸能帶領國家隊，這就是為國家付出的最好寫照。
李蘭表明，這項賽事結束後，他要過著退休的生活，因為該盡的責任已經完成了。1060323
(中央社)
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