兩插畫家入選波隆那，隨「台灣繪本美術館」赴義參展

插畫家鄧彧作品《回家 Way Back Home》以台北生活為主題創作，入選2017年義大利波隆那兒童書展插畫展。（鄧彧提供）

入選2017年義大利波隆那兒童書展插畫展的插畫家吳睿哲，作品《牧羊人說再見》以拼貼和複合媒材形式創作。（吳睿哲提供）

過去連年承辦義大利波隆那書展台灣館的台北書展基金會，今年雖然沒有代表政府參展，但仍以自費方式，改以「台灣繪本美術館」名義參加。入選2017波隆那書展兒童插畫展的兩位插畫家鄧彧和吳睿哲，將和今年以《禮物》一書獲得波隆那書展拉加茲童書獎的策展人藝術家鄒駿昇一同赴義大利參展。

有趣的是，鄧彧和吳睿哲其實都不是童書繪本創作者，今年也都是第一次投稿波隆納插畫展就入選。31歲的鄧彧入選的作品《回家 Way Back Home》，源自於以台北為主題的公益計畫合作案，承襲她一慣運用平面色塊的插畫風格，紀錄台北生活中的小事。

鄧彧畢業於台灣藝術大學古蹟修復系，目前自己成立設計工作室，並著有《紙上行旅的移動風景》，「我很喜歡插畫家川貝母的作品，創作上也有受到他的影響。」她表示自己的作品不會只是插畫，還會結合平面設計的思維來創作。

24歲的吳睿哲入圍的作品《牧羊人說再見》，原本則是為詩人徐佩芬的詩集《在黑洞中我看見自己的眼睛》的插畫作品。「每一幅畫都有對應到的詩作，《牧羊人說再見》選擇了其中的五張來投稿。」

「我從小就喜歡看繪本。大學原本念商業設計，兩年前左右開始決定專心畫插畫。」吳睿哲的插畫作品多以拼貼、複合媒材的方式創作，「我很喜歡義大利插畫家碧翠絲·阿雷馬娜（Beatrice Alemagna），像是她的《巴黎的獅子》。她也是多用複合媒材，我看了她的作品之後發現這是我想創作的方向。」

此次規劃「台灣繪本美術館」的台北書展基金會董事郝明義表示，今年仍以自費方式參展，一方面是為了傳承過去的經驗，另一方面也是為了試圖找到新的突破。「其實並沒有『鬧雙胞』的問題。我們為了避免和位於29館亞洲館的『台灣館』混淆，也和主辦方爭取到25館歐美館的場地。」

擔任策展人的鄒駿昇表示，在大型歐美童書出版社環伺的歐美館設攤，其實壓力很大。「我們決定要用辦『主題國』的精神參展，於是設計靈感來自美術館，呈現有如畫廊的氣氛。」

(中時)