世界8美圖書館之首 台東大學圖書館受矚目
台東大學圖書資訊館在建築知名的architizer.com網站中，被評選為世界八大特色圖書館之首，讓台東大學圖書館揚名國際，並受到更多國際建築師的矚目。
將台東大學納入評比首位的建築設計師Eric Baldwin，在文章中表示，台東大學的圖書館位在山與太平洋之間，是一座地形建築，連結學校與湖泊，呈現群山的意象。
前台東縣副縣長、交通大學總務長張基義表示，architizer.com是許多建築設計師都會上的網站，Eric Baldwin評選的8大圖書館中，其中台灣就入選2座，包括台東大學圖資館與台中的國立資訊圖書館，另外6座圖書館幾乎都是位在世界各國的首都，東大的圖資館位在台東這小城鎮中，將能讓它的能見度更高，也會吸引更多愛建築的民眾參訪。
張基義強調，建築是城市行銷的名片，這篇文章能讓台東的國際能見度更高，讓身為台東人的他也感到很高興！
(中時)
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