經典賽美奪冠 波多黎各輸得服氣

世界棒球經典賽地主美國今晚大勝奪冠，波多黎各隊總教練羅德里格茲賽後說，美國隊今晚各方面的表現都超越波多黎各，但他仍以球員在這屆賽事獲得7勝1負的成績而感到驕傲。

原本以為是雙方勢均力敵的龍爭虎鬥，但晚間的冠亞軍賽事，美國投打守備都讓波多黎各跟不上，全場只擊出3支零星安打，美國隊火力全開共擊出13支安打包括1支全壘打，終場美國以8比0首次奪經典賽冠軍杯。

美國首次奪冠就是在家鄉父老面前擊敗強敵波多黎各，賽後記者會上羅德里格茲（Edwin Rodriguez）說，今天對戰的美國隊是個強勁的隊伍，他們的陣容球星如雲，他們完全發揮，不論投手與打擊都把波多黎各扣倒了。

即使如此，羅德里格茲仍以球員在這屆賽事的表現為榮，並說今晚兩支對決的球隊都是最好的，但臨場表現美國完全壓倒波多黎各。但他帶領的球隊在這次經典賽打8場比賽戰績7勝1敗，為球員們努力的戰果感到驕傲。

羅德里格茲又說，來這裡比賽當然是目標奪冠，而拿不到冠軍杯球員心情難免複雜，不過結局是7勝1負已經感到很滿意，而且更重要是經過經典賽的歷練，過去8年波多黎各已了解要如何培育年輕新秀。

他舉例，像是游擊手林多（Francisco Lindor）、內野手巴艾茲（Javier Baez）與柯利亞（Carlos Correa）等。

他希望美國職棒大聯盟能投入更多，帶動棒球運動的發展。1060323

(中央社)