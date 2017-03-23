美國強投豪打完封波多黎各 經典賽封王

美國今天靠著強投史卓曼6局無安打以及打線狂轟13安的精采表現，8比0完封波多黎各，首次殺進世界棒球經典賽決賽就勇奪冠軍；波多黎各則是連兩屆決賽飲恨，再度屈居亞軍。

法新社與路透社報導，波多黎各帶著7勝0敗戰績闖入決賽，但賽前也僅有2敗的美國隊絕非省油的燈，此役派出母親是波多黎各人的大聯盟多倫多藍鳥隊投手史卓曼（Marcus Stroman）登板，交出6局無安打、3次三振、0失分，僅在第7局被敲出1安的超威表現，完全壓制波多黎各打擊。

史卓曼的無安打比賽，直到7局下才被帕根（AngelPagan）敲出二壘打破功。

波多黎各打線熄火，投手又壓不住陣腳，當然無法成為史上第二支以不敗金身勇奪經典賽冠軍的球隊，繼2013年決賽敗給多明尼加後，連兩屆馬前失蹄。

25歲的贏球大功臣史卓曼賽後獲選最有價值球員（MVP），他領獎時表示：「我特別要謝謝這支球隊的每個人，這真的是很特別的經驗。那支球隊（波多黎各）很棒，明星陣容，從1棒到9棒都是。」

這一勝對史卓曼而言別具意義，因為母親來自波多黎各的他，2013年上屆經典賽後曾表示可能披上波多黎各戰袍，但本屆他卻決定為美國而戰，導致許多波多黎各人不滿，還在社群媒體騷擾他的母親。他獲頒MVP發表感言時，場邊的波多黎各球迷也噓聲不斷。

美國17日在第2輪複賽遭遇波多黎各時以5比6敗北當時銜命先發的史卓曼首局就被連敲6支安打掉4分；此役美國完全脫胎換骨，第3局就突破波多黎各先發投手魯戈（Seth Lugo）壓制，靠著金斯勒（Ian Kinsler）2分打點全壘打先馳得點，5局連續安打再添兩分。

7局克勞福（Brandon Crawford）1壘打敲回2分，史丹頓（Giancarlo Stanton）接續安打又送回1分，比數來到7比0。

麥卡臣（Andrew McCutchen）8局上的內野安打再下一城，美國終場就以8比0大勝，結束歷時3小時30分的比賽。（譯者：中央社鄭詩韻）1060323

(中央社)